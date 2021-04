Skriniar: «Scudetto? Prima arriva meglio è. Ecco cosa ci dice Conte»

Milan Skriniar, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: queste le dichiarazioni sullo scudetto e sulla stagione nerazzurra

VANTAGGIO – «Sicuramente questo vantaggio è tutto merito della squadra. Magari prima non avremmo mai pensato di avere questo vantaggio a otto partite dalla fine del campionato. ma ora lavoriamo per arrivare il più in alto possibile. Arriviamo ad Appiano con grande gioia e abbiamo un grande atteggiamento, pensiamo a migliorarci ogni giorno».

CONTE – «Ogni giorno ci dice che dobbiamo lavorare senza guardare il vantaggio che abbiamo. Dobbiamo fare ogni allenamento e ogni partita al massimo, preparandoci al meglio ad ogni avversario che ci aspetta. E soprattutto ci dice di non fare calcoli»

DIFESA – «Non siamo soltanto noi tre a difendere, lo fa tutta la squadra e lo abbiamo dimostrato anche nelle ultime partite. Siamo rimasti più bassi, compatti e stretti e gli avversari non ci hanno quasi mai tirato in porta. Secondo me è merito anche dei centrocampisti e degli attaccanti perché la nostra fase difensiva inizia dalle punte e la nostra fase offensiva inizia dal portiere. E poi è importante sapere che davanti hai giocatori forti che tengono la palla e che possono fare gol in tanti modi, o da una ripartenza o con un tiro da fuori area o da dentro area. Lo ripeto, per noi è importante averli e voglio di nuovo complimentarmi con loro per il lavoro che stanno facendo in fase difensiva»

ELIMINAZIONE DALLA CHAMPIONS – «L’eliminazione in Champions ci ha dato un po’ più di forza, ci ha permesso di unirci ancora di più. Ora raccogliamo i frutti di un lavoro che abbiamo fatto in un anno e mezzo. Siamo contente e orgogliosi di questo e vogliamo continuare così».

SCUDETTO – «Scudetto? Prima arriva meglio è, guardiamo partita dopo partita»