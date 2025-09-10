Skriniar ricorda: «Inter? Non rinnovai per quelle motivazioni e sul mio addio...» - Calcio News 24

Skriniar: dall’Inter al Fenerbahce, il difensore slovacco parla del passato e del futuro

Milan Skriniar, difensore centrale del Fenerbahce e della Nazionale slovacca, ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport nella quale ha toccato vari temi, tra cui il recente esonero di José Mourinho dal club turco, il suo addio all’Inter e i ricordi legati agli anni trascorsi a Milano.

Parlando di Mourinho, Skriniar ha espresso grande rispetto per il tecnico portoghese, sottolineando il loro buon rapporto: «È un grande mister. Abbiamo un rapporto sempre positivo. L’eliminazione dalla Champions League è stata una grande delusione, sia per noi giocatori che per lui. Ma questo è il calcio, il club ha preso una decisione e dobbiamo andare avanti con professionalità. Abbiamo una grande squadra con giocatori di alto livello e dobbiamo fare bene per il Fenerbahce».

Il difensore slovacco ha poi spiegato i motivi che lo hanno portato a lasciare l’Inter da svincolato nel 2023: «Se avessi ricevuto l’ingaggio giusto, sarei rimasto. Non volevo andarmene a zero. Il PSG aveva fatto un’offerta già l’anno prima, ma l’Inter mi disse che non mi avrebbe venduto se non fosse arrivata un’offerta per un altro giocatore con caratteristiche diverse dalle mie. Alla fine non è stato acquistato nessuno e la società mi disse che non mi avrebbe più ceduto. Io decisi di non rinnovare perché volevo andare a Parigi, non per la città, ma per l’ambizione del club di vincere la Champions League. Era quella la mia ambizione».

Skriniar ha raccontato con affetto anche il suo legame con Milano: «Ho bellissimi ricordi dell’Inter e mi sento spesso con i ragazzi lì. A Milano ho lasciato tanti amici e ho un buon rapporto con il club. Ma ora penso al futuro e preferisco guardare avanti. Finalmente sto bene fisicamente, ho lasciato alle spalle gli infortuni alla schiena e alla caviglia. Solo gli infortuni mi hanno rallentato nel corso della carriera».

L’intervista di Skriniar evidenzia non solo la sua professionalità e ambizione, ma anche il forte legame con l’Inter e la città di Milano, elementi che restano vivi nonostante la nuova esperienza in Turchia. Il difensore punta ora a dimostrare il suo valore nel Fenerbahce e a scrivere nuovi capitoli della sua carriera, libero dai problemi fisici che lo avevano frenato in passato.