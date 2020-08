Skrtel consiglia Skriniar: «Resta all’Inter per giocarti lo scudetto»

Martin Skrtel, connazionale di Milan Skriniar, ha dato un consiglio al difensore dell’Inter, oggetto di mercato del Tottenham

Intervistato da Sport.sk, Martin Skrtel ha consigliato a Milan Skriniar di rimanere all’Inter per i prossimi anni. Le dichiarazioni dell’ex difensore del Liverpool.

SKRINIAR – « Ci sono momenti nella vita di ogni giocatore in cui le cose vanno benissimo, ma ci sono anche quelli in cui non tutto va come previsto. Quando questo accade l’importante è come un calciatore reagisce. Skriniar sta vivendo qualcosa di simile all’Inter. Nelle ultime gare non è stato titolare e si parla sempre di più del fatto che possa lasciare il club. C’è stato un scadimento di forma o semplicemente l’alleanatore ha preferito altri giocatori o ha diverse intenzioni a livello tattico. Naturalmente l’atteggiamento di club e allenatore saranno importanti per lui, ma non penso che le voci su Conte che non lo vede per la difesa a tre siano vere. Ha giocato così tutta la stagione ed è stato tra i migliori, in più alla sua età può facilmente adattarsi ad ogni schema. Conosco Milan e credo combatterà per il suo posto tornando rapidamente ad occuparlo nella nuova stagione. Il calcio italiano si adatta al suo stile di gioco e non possiamo dimenticare che l’Inter è una grande squadra. Ora è arrivata seconda in Serie A, ma in futuro giocherà certamente per il primo posto e lo farà con Skriniar titolare».