SOCIAL CALCIO – Baggio spegne 56 candeline: tutti gli auguri delle sue ex squadre ma non solo

Roberto Baggio, ex attaccante e leggenda del calcio italiano, ha spento oggi ben 56 candeline. Nella sua personalissima bacheca brillano il Pallone d’Oro del 1993, tre campionati italiani di Serie A, una Coppa Italia e una Coppa Uefa (ex Europa League). Ecco tutti gli auguri di buon compleanno delle sue ex squadre (ma non solo) al “Divin Codino”.

🎂 Buon compleanno a una leggenda del calcio italiano: Roberto Baggio, 5⃣6⃣ presenze e 2⃣7⃣ gol con gli @Azzurri 🇮🇹 pic.twitter.com/E3zxBTOVcV — La UEFA (@UEFAcom_it) February 18, 2023

Buon compleanno 🎂



Oggi compie gli anni Roberto #Baggio



Tanti auguri Divin Codino 🎉#WeAreOne pic.twitter.com/9RweTHEpDW — Bologna Fc 1909 (@Bolognafc1909) February 18, 2023

Tanti auguri Roby 🥳



Goal preferito del Divin Codino ⚪⚫? ✍️⤵️ pic.twitter.com/OmJ6JWs3ej — JuventusFC (@juventusfc) February 18, 2023

Questa, invece, la dedica della figlia Valentina al papà: «A te che mi hai insegnato a pensare, fare e sentire tutto con il cuore. A te che sei il mio migliore amico e la persona con cui più volentieri passo il mio tempo, che sia in silenzio o per giocare a carte. A te che sei un tesoro prezioso e ogni istante con te è impagabile. My eternal crush! Buon compleanno Papito, ti amo».