Solskjaer: «Ora la finale, poi penseremo al quarto posto…» – VIDEO

Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale finale di FA Cup contro il Chelsea.

«Non si può scegliere, bisogna giocare una gara alla volta. Questa è una grande occasione per arrivare in finale, siamo a un passo. È a Wembley. Ora ci concentriamo solo sulla FA Cup. Un trofeo è una cosa importante per un calciatore e per una squadra. Il nostro principale obiettivo è arrivare in finale, poi penseremo al West Ham e al Leicester».