Son, la stella del Tottenham vittima di estorsione: una donna coreana lo minacciava con una finta gravidanza

Son vittima di estorisone e minacci: una donna coreana ha ricattato la stella del Tottenham con una falsa gravidanza – le ultime

Son Heung-min è stato vittima di un tentativo di estorsione legato a una falsa gravidanza. Secondo quanto riportato da The Guardian, The Times e media sudcoreani, una donna sulla ventina avrebbe chiesto all’attaccante del Tottenham una somma equivalente a circa 60mila euro per non diffondere la notizia – falsa – di essere incinta di suo figlio. La donna, identificata solo come “A” per ragioni di privacy, è stata arrestata insieme a un complice quarantenne. Il primo contatto risalirebbe a giugno 2023, mentre un’ulteriore minaccia sarebbe arrivata a marzo 2024 tramite i rappresentanti del giocatore. L’agenzia di Son, Son & Football Limited, ha confermato la denuncia e annunciato azioni legali contro i ricattatori.

In Corea del Sud, Son è una figura di spicco e simbolo nazionale, motivo per cui casi del genere destano particolare clamore. Il calciatore ha sempre mantenuto un comportamento esemplare, anche nella vita privata, evitando relazioni stabili per concentrarsi sul calcio, come consigliato dal padre. La vicenda arriva in un momento delicato per Son, appena rientrato da un infortunio al piede e atteso dalla finale di Europa League con il Tottenham. Il club e i tifosi si sono stretti attorno a lui, sottolineando la sua professionalità e il suo carattere sempre corretto