Venezia, Soncin: «Oggi ha vinto il nostro cuore». Le parole del tecnico dei lagunari

Andrea Soncin, tecnico del Venezia, ha parlato a Sky Sport dopo Roma-Venezia.

PRESTAZIONE NONOSTANTE LA RETROCESSIONE – «Sì, il gruppo ha confermato quanto di buono fatto nelle ultime partite. Non è stato bello giocare già retrocessi, però come ho chiesto ai ragazzi anche contro il Bologna, dobbiamo avere orgoglio e finire con grande dignità, provando a toglierci delle soddisfazioni. Siamo stati anche fortunati, però ha vinto il nostro cuore. Potevamo addirittura vincere, devo solo ringraziare i ragazzi perché in queste tre settimane mi stanno dando tutto, sono orgoglioso di loro».