Sorpresa Biraghi, l’azzurro è un’arma in più per Antonio Conte

Cristiano Biraghi è in prestito fino a giugno dalla Fiorentina. L’ex viola è un giocatore duttile e Conte gli sta dando parecchio spazio.

Cristiano Biraghi è senz’altro una delle grandi sorprese di questa Inter firmata Antonio Conte. Il centrocampista è in prestito dalla Fiorentina fino a giugno, ma i nerazzurri potrebbero pensare seriamente al riscatto.

Quando viene schierato, Biraghi offre sempre prestazioni di qualità e le 23 presenze stagionali certificano che l’azzurro ha conquistato la fiducia di Antonio Conte. In campionato ha messo a referto anche 3 assist in 16 presenze. La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 13 milioni di euro, cifra abbordabile per un’eventuale riscatto da parte dell’Inter.