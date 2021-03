Sorrentino esalta Dybala: «Campione di livello mondiale»

Stefano Sorrentino ha parlato di Paulo Dybala, esaltandone le qualità

Stefano Sorrentino, ex portiere, ha parlato così dell’ex compagno ai tempi di Palermo Paulo Dybala.

Le sue parole a Tuttosport: «Mi ha stupito di come sia diventato bravo, altri più forti di lui potenzialmente si sono persi. Ha avuto una crescita vertiginosa, è un campione mondiale. Se è distratto dal rinnovo? Lo escludo. Sa bene che la priorità è la Juve, è il numero 10. E’ stato un anno sfigato e gliel’ho pure detto per messaggio. E’ un professionista serio con una grande dote: l’umiltà. Da quando è alla Juve non siamo mai riusciti a fare una cena insieme, non lo vedi mai in giro. Pensa solo a una vita da atleta».