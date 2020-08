La Serie A 2020/2021 prenderà forma con il sorteggio del calendario: data, come funziona e dove vederlo in tv e streaming.

La Serie A 2020/2021 prenderà forma con la compilazione del calendario. Sorteggio Calendario Serie A 2020/2021: le 20 squadre della nuova stagione si affronteranno in un torneo di 38ª giornate, al termine del quale la squadra che chiuderà la classifica al 1° posto vincerà lo Scudetto e si laureerà Campione d’Italia.

Data sorteggio Serie A 2020/2021

Ancora non è stata fissata una data ufficiale per il giorno in cui sarà fissato il sorteggio del calendario. Questo anche perché i nuovi contagi riscontrati in sede di ritiro nelle varie squadre del massimo campionato potrebbero portare ad uno slittamento dell’inizio del torneo. Tuttavia il giorno del sorteggio potrebbe essere quello di martedì 1 settembre 2020. L’orario, invece, non è stato ancora definito.

Modalità sorteggio Serie A 2020/20201

Rispetto agli anni scorsi, in cui il sorteggio del Calendario di Serie A è stato sempre effettuato nella sede di Sky, quest’anno, per via delle norme anti-Covid-19, tutto avverrà direttamente in via telematica.

Nei giorni che precederanno la formulazione delle giornate, la Lega Serie A confermerà i criteri e i paletti che verranno seguiti nella compilazion. Come in occasione dello scorso campionato, ad esempio, Roma e Lazio dovrebbero giocare in trasferta l’ultima gara del torneo in modo da lasciare lo Stadio Olimpico a disposizione dell’UEFA in vista degli Europei.

Dove vederlo

Pur non essendoci al momento alcuna ufficialità, è probabile che il sorteggio del Calendario di Serie A 2020/2021 sia trasmesso in tv sulle reti Sky e da DAZN, oltre che in streaming dallo stesso servizio e su Sky Go-Now Tv per quanto concerne l’emittente satellitare.