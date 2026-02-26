Sorteggio Europa League 2025/2026: date, regolamento e tabellone verso Istanbul. I dettagli su ottavi, quarti, semifinali e finale

Sorteggio Europa League 2025/2026: date, regolamento e tabellone di ottavi, quarti, semifinali e finale verso Istanbul

L’attesa è finita per le protagoniste della UEFA Europa League 2025/26. Venerdì 27 febbraio 2026, alle ore 13:00 CET, la Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera, ospiterà l’attesissimo sorteggio che delineerà l’intero percorso dagli ottavi di finale fino all’atto conclusivo. Gli allenatori delle formazioni qualificate scopriranno i propri avversari in diretta streaming su UEFA.com, UEFA.tv e sull’app ufficiale.

Come funziona il nuovo sorteggio del tabellone

Il sorteggio unisce le otto squadre prime classificate della fase a campionato (che godono dello status di teste di serie) e le otto vincitrici degli spareggi appena conclusi. Il meccanismo aggiornato prevede la creazione di un tabellone in stile tennistico.

Le teste di serie vengono divise in quattro coppie in base alla loro classifica finale nel girone unico (posizioni 1-2, 3-4, 5-6, 7-8). Attraverso l’estrazione dalle urne, ciascuna squadra della coppia verrà assegnata a un lato del tabellone (denominati lato argento e lato verde). Da questo momento in poi, il percorso per i quarti di finale e le semifinali sarà tracciato automaticamente. Un dettaglio regolamentare fondamentale per il prosieguo del torneo: a partire dagli ottavi di finale, non esistono più restrizioni geografiche. Saranno quindi possibili affascinanti scontri fratricidi tra club della stessa nazione o incroci tra squadre che si sono già affrontate nella fase a campionato.

Il calendario ufficiale della fase a eliminazione diretta

La strada che porta alla finalissima in Turchia sarà intensa. Di seguito le date ufficiali fissate dalla UEFA:

Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026

12 e 19 marzo 2026 Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026

9 e 16 aprile 2026 Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026

30 aprile e 7 maggio 2026 Finale: 20 maggio 2026 (Istanbul)

L’amministrazione UEFA, come di consueto, si riserva il diritto di modificare date e orari in caso di sovrapposizioni logistiche e conflitti (ad esempio, per club appartenenti alla stessa città o situati in un raggio di 50 km). Il calendario definitivo degli ottavi sarà pubblicato la sera stessa del sorteggio.