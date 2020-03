Sospensione Serie A: cosa accadrebbe in caso di stop del campionato

Domani è in programma un consiglio straordinario della FIGC: ecco cosa accadrebbe se si decidesse per lo stop del campionato

Domani è in programma un consiglio straordinario della FIGC per far fronte all’emergenza Coronavirus nel mondo del calcio: si discuterà di una sempre più probabile sospensione del campionato.

Il Corriere della Sera traccia lo scenario: campionato congelato oppure titolo assegnato a chi, a parità di gare, ha più punti in classifica. L’ex arbitro Luca Marelli però (di professione avvocato) scarta queste ipotesi: probabile uno stop del campionato ed un rinvio degli Europei al 2021, con il proseguio del campionato in estate.