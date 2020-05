Spadafora al TG2: «Finale Coppa Italia il 17 giugno»

Vincenzo Spadafora in collegamento con Rai 2: ecco le dichiarazioni del Ministro dello Sport italiano sulla ripartenza della Serie A

Vincenzo Spadafora, la Lega Calcio e la FIGC hanno dato l’ok per la ripresa del campionato di Serie A. Il torneo riprenderà il 19 giugno con il recupero della 25ª giornata.

Il Ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili interverrà questa sera in collegamento con Rai 2, nel corso di Tg2 Post. Segui la diretta LIVE con le dichiarazioni di Spadafora su Calcio News 24.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

RIPRESA DEL CALCIO – «Entusiasmo e paura? La preoccupazione c’è. E’ la stessa che ci ha portato a un senso di responsabilità che altri hanno chiamato senso di indecisione. Era un atto doveroso del Governo di responsabilità. Mentre trasportavo le bare, ricevevo le pressioni del mondo del calcio per far riprendere il campionato. Oggi che tutto il mondo riparte, è bene che il calcio riparta. E’ bene che si riprenda dalla Coppa Italia. Il 17 giugno ci sarà la finale di Coppa Italia, a 50 anni di distanza da Italia-Germania. Oggi il calcio riparte in sicurezza perché ci sono le condizioni».

SERIE B E C – «Stesso protocollo della A? Certo. Ieri quando abbiamo fatto l’incontro erano presenti anche i presidenti di B e Lega Pro. Hanno accettato il protocollo. Ci sono difficoltà di gestione della Lega Pro. Per ripartire bisognerà rispettare i protocolli».

TRASMISSIONE DEI GOL IN CHIARO – «Insistere? Questo sicuramente. Abbiamo necessità sanitarie per evitare che l’apertura corrisponda agli assembramenti, e anche di ordine pubblico. Abbiamo visto il dissenso della maggioranza delle tifoserie organizzate. Credo che un segnale debba esserci. Non vuol dire trasmettere tutte le partite in chiaro. Proverò questa mediazione coi broadcaster. Non escludo un intervento normativo. Cerco sempre prima il dialogo, poi mi assumo le mie responsabilità».