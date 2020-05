Ripresa serie A, Consiglio di Lega LIVE. Oggi si deciderà il calendario, dubbio sulle prime gare: si parte con la Coppa Italia?

Oggi sarà un giorno decisivo per il calcio italiano e la ripartenza dei campionati. Alle ore 9.30 il Consiglio di Lega, a seguire l’assemblea alle 11.30, in cui si deciderà se ripartire con i 4 recuperi della 25^ giornata o direttamente con la 26^ giornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

Ore 12.15 – E’ finito da pochi minuti il Consiglio di Lega Serie A. Subito dopo è iniziata l’Assemblea di Lega, alla quale partecipano tutti i club del massimo campionato

Ore 12 – Il Consiglio di Lega sta ragionando su quale calendario adottare per la ripresa della stagione. Successivamente andrà in scena l’Assemblea di Lega, alla quale parteciperanno tutti i 20 club di Serie A, che voteranno per ufficializzare il programma finale della stagione 2019/2020.

Ore 11.30 – Cellino contro la ripresa: «Folle tornare a giocare». (CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI)

Ore 11.15 – Il Consiglio di Lega Serie A è in corso in questi minuti. All’ordine del giorno il nuovo calendario della Serie A, che verrà reso noto nelle prossime ore.

Ore 11 – All’ordine del giorno dell’Assemblea di Lega ci sono anche i rapporti con i licenziatari dei diritti tv che non hanno pagato l’ultima rata della stagione: nei confronti di Sky la Lega ha deciso per il procedimento di ingiunzione, mentre si stanno valutando le proposte avanzate da Dazn e Img.

Ore 9.30 – Secondo Repubblica è probabile che si riparta dai 4 recuperi della 25a giornata, per poi vedere subito un turno infrasettimanale.

9.00 – Tra pochi minuti inizierà il Consiglio di Lega in prima convocazione. A seguire ci sarà l’Assemblea. Tutto pronto, il calcio italiano sta per ripartire.