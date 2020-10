Spadafora: «Non so se la Serie A arriverà fino in fondo»

Vincenzo Spadafora ha parlato della Serie A dopo i recenti contagi da Covid-19

Vincenzo Spadafora, Ministro della Salute e dello Sport, ha parlato ai microfoni de L’aria che tira su La7 della situazione della Serie A legata al Covid-19.

«Non sono un grande esperto di calcio e non l’ho nascosto, ma questo mi ha dato autonomia di pensiero. Il calcio di Serie A è un mondo a sé ed è industria importantissima del paese, ma il calcio di base ha valenza anch’essa enorme. Non so se si potrà arrivare fino in fondo, non abbiamo nessuna certezza. La Lega Serie A deve pensare a un piano B e piano C già da ora».