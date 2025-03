Spagna Olanda: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Mestalla andrà in scena la sfida tra Spagna Olanda: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Mestalla di Valencia si giocherà la sfida di ritorno dei quarti di finale di Nations League tra Spagna Olanda. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Pedri, Zubimendi, Fabian; Lamine Yamal, Morata, N. Williams. Ct: De la Fuente.

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Geertruida, Van Hecke, Van Dijk, De Ligt; Reijnders, De Jong, Koopmeiners; Frimpong, Depay, Gakpo. Ct: Koeman.

Orario e dove vederla in tv

Spagna Olanda si gioca alle ore 20:45 di domenica 23 marzo per la sfida di ritorno dei quarti di finale di Nations League. Verrà trasmessa in diretta in streaming e gratis per tutti sulla piattaforma UEFA Tv. Non è prevista alcuna trasmissione televisiva.