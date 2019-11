Allo Stadio Mazza, la 13ª giornata di Serie A 2019/20 tra Spal e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

(Antonio Parrotto, inviato a Ferrara) – Allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara, Spal e Genoa si affrontano nel match valido per la 13ª giornata della Serie A 2019/20.

Sintesi Spal Genoa MOVIOLA

6′ Tiro di Strefezza – Il numero 21 calcia da buona posizione, Di Francesco si ritrova sulla traiettoria e per poco non sorprende Radu. Ma l’ex Sassuolo era in posizione irregolare.

30′ Gran tiro di Sala – Il numero 26 ci prova dalla lunga distanza e va vicino al gol, decisivo Radu.

35′ Colpo di testa di Lerager – Cross di Ghiglione dalla trequarti, colpo di testa di Lerager ma gran miracolo di Berisha che salva la Spal.

Spal Genoa 0-0: risultato e tabellino

MARCATORI:

SPAL (4-3-3): Berisha; Sala, Felipe, Vicari, Reca; Missiroli, Valdifiori, Kurtic; Di Francesco, Petagna, Strefezza. Allenatore: Leonardo Semplici

GENOA (4-3-2-1): Radu; Ghiglione, Zapata, Romero, Criscito; Lerager, Radovanovic, Cassata; Agudelo, Sturaro, Pinamonti. Allenatore: Thiago Motta

ARBITRO: Giacomelli della sezione di Trieste

AMMONITI: Petagna (S)