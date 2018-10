Spal-Inter 0-1: risultato e cronaca in diretta live – Serie A 2018/2019

Spal-Inter, 8ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

L’Inter chiuderà l’ottava giornata di Serie A nel posticipo serale contro la Spal. I nerazzurri, dopo un inizio complicato, sono in netta ripresa, viste le 4 vittorie nelle ultime 5 gare. Spalletti, infatti, sembra finalmente aver trovato la quadra per far rendere al meglio i suoi giocatori, come dimostrano anche i due successi in Champions League che le permettono di essere in testa al gruppo insieme al Barcellona. In Serie A, invece, l’Inter si trova al quarto posto con 13 punti, ma distante ben 8 lunghezze dalla capolista Juventus. L’obiettivo dei nerazzurri è comunque di chiudere positivamente prima della sosta per le Nazionali, cogliendo la quarta vittoria consecutiva in campionato. Di contro, ci sarà una Spal che, dopo aver iniziato molto bene, nelle ultime settimane ha sicuramente deluso i propri tifosi: nelle ultime 5 partite sono arrivate 4 sconfitte, di cui 3 consecutive. La squadra di Semplici, attualmente, è 14esima con 9 punti.

Spal-Inter 0-1: il tabellino

MARCATORI: pt 13′ Djourou aut.

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Djourou, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Valoti, Fares; Petagna, Antenucci. All. Semplici

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, Miranda, Skriniar, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Keita, Nainggolan, Perisic; Icardi. All. Spalletti

ARBITRO: Maresca di Imperia

NOTE: Antenucci sbaglia un calcio di rigore, calciando a lato (17′ pt)

Spal-Inter: diretta live e sintesi

18′ La Spal, però, sta reagendo bene e guadagna un calcia d’angolo che porta al tiro Valoti, murato dalla difesa

17′ Clamoroso! Antenucci calcia a lato il rigore che avrebbe potuto dare il pareggio!

16′ Rigore per la Spal: Felipe viene steso in area da Miranda

13′ Vantaggio dell’Inter: 0-1 a Ferrara. Icardi colpisce di testa un cross dalla destra, Djourou devia con il braccio nella sua porta

11′ Si fa vedere anche la Spal, palla in avanti per Antenucci che spizza di testa, ma Handanovic raccoglie la sfera senza problemi

9′ Buona partenza dell’Inter che cerca di mettere subito sulla difensiva i padroni di casa

7′ Ancora Nainggolan prova a rendersi pericoloso: calcia al volo da fuori area, ma il tiro finisce alto

6′ Nainggolan tenta il lancio verso Keità, ma l’esterno viene chiuso dalla retroguardia avversaria

5′ Le squadre si stanno studiando, sarà interessante capire la sfida a centrocampo dove l’Inter con la scelta del 4-2-3-1 è in inferiorità, ma potrebbe far valere la maggior qualità sulle fasce

1′ Subito proteste in campo: Keita crossa dal fondo, il difensore devia, ma l’arbitro non concede il calcio d’angolo

Iniziato il posticipo tra Spal e Inter che chiuderà l’ottava giornata di Serie A

Spal-Inter: formazioni ufficiali

Tutto confermato nell’Inter: Spalletti effettuerà infatti qualche cambio rispetto alle ultime uscite. In difesa si rivedono Vrsaljko e Miranda, mentre a centrocampo, vista l’assenza forzata di Brozovic, agirà Borja Valero. In avanti, invece, riposo per Politano: sulla destra sfreccerà Keita, a sinistra ci sarà Perisic e Nainggolan al centro, dietro a capitan Icardi. Anche nella Spal confermate le indiscrezioni della vigilia: in difesa, però, Djourou vince il ballottaggio con Vicari. Sulle fasce ci saranno Lazzari e Fares, mentre in mezzo al campo, vista l’indisponibilità di Kurtic, giocherà Valoti. Per l’attacco, infine, Semplici sceglie il duo Antenucci-Petagna: ancora panchina quindi per Paloschi.

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Djourou, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Valoti, Fares; Petagna, Antenucci. All. Semplici

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, Miranda, Skriniar, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Keita, Nainggolan, Perisic; Icardi. All. Spalletti

Spal-Inter: probabili formazioni e pre-partita

In casa Spal non ci sono dubbi: Semplici confermerà il 3-5-2 visto nel posticipo serale di lunedì scorso, perso contro la Sampdoria. In attacco Paloschi spera in un posto da titolare dopo il gol nell’ultimo match, ma al momento sembra in vantaggio Petagna, che affiancherà Antenucci. A centrocampo ci saranno Fares e Lazzari sulle fasce, mentre in mezzo agiranno Missiroli, Schiattarella e Valoti, che sostituirà Kurtic, indisponibile. Anche Spalletti dovrebbe cambiare qualche uomo rispetto alla trasferta vittoriosa di Eindhoven: il modulo sarà sempre un 4-2-3-1, ma nei due di centrocampo non ci sarà Brozovic. Il croato, infatti, si è fermato in allenamento. Lo sostituirà Borja Valero, mentre in avanti ci sarà capitan Icardi, che sarà assistito da Perisic, Nainggolan e Keita. In difesa, invece, ci saranno Vrsaljko e Miranda, rispettivamente, al posto di D’Ambrosio e De Vrij.

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Valoti, Fares; Petagna, Antenucci. All. Semplici

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, Miranda, Skriniar, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Keita, Nainggolan, Perisic; Icardi. All. Spalletti

Spal-Inter: i precedenti

Sono 18 i precedenti ufficiali tra Spal ed Inter a Ferrara con un bilancio di 4 successi della Spal (ultimo 1-0, nella Serie A 1961/62), 6 pareggi (l’ultimo 1-1, nella Serie A 2017/18) e 9 vittorie dell’Inter. La scorsa stagione, infatti, al ‘Mazza’ finì in pareggio dopo l’autogol di Vicari e il gol all’ultimo minuto di Paloschi. Nella passata Serie A, però, a ‘San Siro’ si imposero i nerazzuri per 2-0: reti di Icardi e Perisic

Spal-Inter: l’arbitro del match

A dirigere Spal-Inter sarà Fabio Maresca della sezione di Imperia. Sarà coadiuvato da Vivenzi e Valeriani, mentre come quarto uomo è stato scelto Illuzzi. Al Var, invece, è stato designato Banti, che sarà assistito dall’Avar Liberti. Per il fischietto di Imperia si tratta del primissimo Spal-Inter: non ha infatti mai diretto i nerazzuri, mentre ha arbitrato un match dei ferraresi, quando ancora militavano in Lega Pro, nel 2011.

