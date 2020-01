Spal, le prime parole di Castro: «Ho fatto la scelta giusta»

Spal, arrivano le prime parole di Castro in procinto di trasferirsi a Ferrara: «Sono contento, credo di aver fatto la scelta giusta»

Lucas Castro è in procinto di lasciare il Cagliari per aggregarsi alla Spal. Intercettato da Sportitalia il giocatore ha rilasciato delle dichiarazioni in merito:

«Sono contento e convinto, sono decisioni che prende uno personalmente, non vedo l’ora di iniziare. A questa età ho ancora voglia di giocare, al Cagliari c’era tanta concorrenza a centrocampo. Penso di aver fatto la scelta giusta».