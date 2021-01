Spal, Marino: «Poca partita. La Juventus può andare lontano»

Le dichiarazioni di Pasquale Marino al termine del match di Coppa Italia contro la Juventus. Il tecnico della Spal analizza così l’incontro

Pasquale Marino ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo Juventus-Spal, sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Le dichiarazioni del tecnico ferrarese.

LA GARA – «Peccato che nel momento migliore abbiamo avuto qualche opportunità, dopo l’errore sul 3-0 si è chiusa lì. Loro hanno sbloccato subito e si è messa subito come volevano. C’è stata poca partita».

LA JUVE – «Secondo me può arrivare in fondo. In questi casi quando si affrontano squadre di categorie inferiori si possono sottovalutare, invece loro sono entrati con voglia di lottare, anche chi è partito dalla panchina».