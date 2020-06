Spal, Mattioli: «Vogliamo fare un miracolo sportivo, crediamo nella salvezza»

Walter Mattioli, patron della Spal, ha parlato poco prima del match contro il Cagliari delle speranze di salvezza della squadra

Il presidente della Spal, Walter Mattioli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima dell’inizio del match contro il Cagliari. Ecco le sue parole.

«Alla Spal serve una grande impresa ma lo sappiamo. Non abbiamo nulla da perdere quindi ce la metteremo tutta. La squadra non merita questo posto in classifica, saranno per noi 12 finali e la prima è oggi. Stiamo parlando con il mister per rimanere con lui in futuro, certo se ne perde 12 su 12 sarebbe un problema, bisogna vedere come finiremo il campionato. Io credo fermamente nel gruppo, dovremo fare un miracolo sportivo. Abbiamo avuto molti infortuni ma siamo uniti ci vogliamo bene e crediamo insieme ai nostri tifosi al progetto di rimanere in Serie A. Sarà difficilissimo ma crediamo in questa impresa».