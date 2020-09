Spal, Mattioli: «Inizio importante con il Monza»

Walter Mattioli ha parlato in occasione della presentazione dei calendari di Serie B: le dichiarazioni del presidente della Spal

«Sarà una sfida importante, il Monza è una candidata per vincere. Sarà difficile, non vediamo l’ora di iniziare per dimenticare quello che successo negli ultimi mesi ma vogliamo essere protagonisti. Serviranno determinazione e preparazione, abbiamo qualcosa da farci perdonare dai nostri tifosi».