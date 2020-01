Spal, Semplici: «Il risultato ci condanna ma non molliamo. Sul mercato…»

Leonardo Semplici commenta con grande amarezza la sconfitta casalinga rimediata nel derby contro il Bologna

Leonardo Semplici ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la pesante sconfitta rimediata dalla sua SPAL contro il Bologna. Le parole del tecnico dei ferraresi.

MATCH – «La SPAL ha fatto una buona gara, anche se il risultato ci condanna. Abbiamo provato a vincere, ma non ce l’abbiamo fatta. Non parlerei di sfortuna, ma di situazioni che vanno lette meglio, sviluppate con più determinazione. Bisogna darsi una smossa perché certe partite devono essere vinte, bisogna interpretarle in modo diverso».

MERCATO – «La società sa cosa deve fare, ho fiducia nell’operato dei dirigenti. Venivamo dalla bella gara contro l’Atalanta, uscire sconfitti non fa bene. Ci sono dei momenti in cui bisogna analizzare e interpretare bene le partite».

SALVEZZA – «Dobbiamo migliorare abbastanza in fretta, possiamo raggiungere la salvezza, ma dobbiamo correggere gli errori. Bisogna migliorare, ad esempio, le gare giocate in casa. Fuori casa, forse, ci leva qualche pensiero in più»