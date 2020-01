Zukanovic annuncia il suo arrivo a Ferrara attraverso i social: nelle prossime ore sarà un nuovo calciatore della Spal

Ervin Zukanovic è pronto a tornare in Italia. Il difensore classe ’87, attualmente svincolato, sarà un nuovo calciatore della Spal e prenderà il posto di Igor, trasferitosi alla Fiorentina.

La certezza arriva dai social: Zukanovic ha infatti pubblicato una foto su Instagram in cui si vede il tragitto che ancora deve compiere per raggiungere Ferrara in auto.