Spalletti Juve, ci siamo per il rinnovo: c’è la data per l’annuncio! Subito pronti due regali dal mercato? Il piano dei bianconeri per il futuro

Il matrimonio tra Luciano Spalletti e la Juventus è ormai destinato a continuare con grande soddisfazione da entrambe le parti. Durante la sosta, il club bianconero e l’esperto allenatore hanno definito i dettagli di un accordo che era già stato ampiamente discusso nelle settimane precedenti. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il conto alla rovescia è iniziato per la firma sul contratto che legherà Spalletti al nuovo progetto juventino fino al 2028.

I dettagli del contratto

Il nuovo accordo prevede uno stipendio netto tra i 5 e i 6 milioni di euro, con l’aggiunta di sostanziosi bonus. L’intesa tra le parti è totale e la firma è ormai una formalità, salvo eventuali ostacoli burocratici. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare entro la settimana, prima dell’importante scontro diretto con l’Atalanta, decisivo per la corsa alla Champions League. Il rinnovo è visto come un segnale di stabilità per l’intero ambiente, proprio come accaduto a febbraio con il rinnovo di Kenan Yildiz.

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Implicazioni future

Questo rinnovo rappresenta una mossa cruciale per il futuro della Juventus, non solo per la solidità che apporta al progetto tecnico, ma anche per le future strategie di mercato. La conferma di Spalletti come guida tecnica aiuterà la dirigenza nel reclutamento di calciatori di alto livello, con obiettivi come Bernardo Silva del Manchester City e Leon Goretzka del Bayern Monaco. La concorrenza del Milan su Goretzka è forte, ma la stabilità sulla panchina sarà determinante per attrarre questi top player. Con il rinnovo in arrivo, la Juventus si prepara ad affrontare un finale di stagione con maggiore sicurezza e ambizione.