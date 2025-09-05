Spalletti torna in panchina? Corsa a due con Conceição per quel club. Molto dipenderà dalle battaglie politiche interne alla società

A pochi mesi dal suo clamoroso e discusso addio alla panchina della Nazionale, il nome di Luciano Spalletti torna a infiammare il mercato degli allenatori. Il tecnico di Certaldo, figura di primissimo piano nel panorama europeo, si trova a un bivio, con un futuro che potrebbe portarlo all’estero, in una delle piazze più calde del continente, oppure vederlo attendere pazientemente l’occasione giusta per un ritorno da protagonista in Serie A.

L’ipotesi più concreta e immediata conduce in Turchia, al Fenerbahce. Il club di Istanbul, dopo aver chiuso bruscamente il rapporto con José Mourinho, è alla ricerca di una guida tecnica di spessore per aprire un nuovo ciclo. Spalletti è in cima alla lista dell’attuale dirigenza, che vede in lui l’uomo ideale per carisma, esperienza e qualità di gioco. La trattativa, però, è tutt’altro che semplice e si intreccia con una delicata battaglia politica interna al club. Sono infatti imminenti le elezioni presidenziali, e la scelta dell’allenatore è diventata un’arma per la campagna elettorale.

Se da un lato l’attuale management spinge per Spalletti, dall’altro il candidato presidente Sadettin Saran ha già annunciato pubblicamente il suo uomo: Sérgio Conceição, ex tecnico del Porto reduce da una parentesi complicata al Milan. Saran ha dichiarato che, in caso di vittoria, la panchina sarà affidata al portoghese. Il futuro di Spalletti a Istanbul è quindi appeso all’esito delle urne, in una partita che si gioca tanto sul campo politico quanto su quello tecnico.

Parallelamente, Spalletti non chiude affatto la porta a un ritorno in Italia. Consapevole del suo status, osserva con attenzione le dinamiche delle panchine di vertice della Serie A. Un eventuale ribaltone o una crisi inaspettata in uno dei top club aprirebbe scenari immediati per un suo rientro. L’opportunità resta dunque concreta, un’ipotesi pronta a materializzarsi al primo segnale di instabilità, con l’ex CT azzurro che rappresenta la prima, prestigiosa opzione per chiunque cerchi una garanzia di successo.