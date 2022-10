Spalletti replica ad Alvini: «Kvara? Gli hanno messo le mani addosso tutta la sera»

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha commentato le dichiarazioni di Alvini, che ha recriminato sul rigore concesso ai partenopei

La replica in conferenza stampa di Spalletti ad Alvini, che aveva dichiarato come la partita fosse stata sbloccata da un mezzo rigore:

MANI ADDOSSO – “Per come abbiamo visto il rigore dalla panchina dico che è rigore, se bisogna fare questo giochino allora devo mostrare lo stinco di Mario Rui a inizio azione. A Kvara sono state messe le mani addosso per tutta la partita e ha ricevuto anche qualche comportamento che non si fa, forse perché deve ancora entrare in confidenza con il nostro calcio e il nostro modo di comportarsi in campo, così non si fa”.