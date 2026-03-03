Spettatori Serie A: calano le presenze e le proteste affondano Lazio e Torino, ultime per tasso di riempimento

Spettatori Serie A, il peso delle contestazioni spinge Lazio e Torino in fondo alla classifica del riempimento. I dettagli

La corsa agli spettatori della Serie A 2025/26 entra nella fase decisiva, con l’attenzione puntata sulla media presenze negli stadi. La scorsa stagione si era chiusa con 30.240 spettatori a partita e un tasso di riempimento del 92,41%, numeri che i club sperano di confermare anche quest’anno. Nel 2024/25 il primato era andato al Milan, capace di superare i 71.500 tifosi di media e di precedere di poco l’Inter, mentre il Cagliari aveva fatto registrare il miglior riempimento, vicino al 98%. Lo riporta Calcio & Finanza.

Il dato delle presenze resta centrale per i bilanci delle società, incidendo sia sui ricavi da stadio sia sulla distribuzione dei proventi televisivi. Anche per questo la Serie A guarda con attenzione all’andamento del pubblico: la stagione 2024/25 è stata la seconda consecutiva oltre quota 30mila spettatori di media, un traguardo che non si vedeva dalla fine degli anni ’90, quando per tre stagioni di fila si era superata la stessa soglia.

Nell’annata in corso, dopo 27 giornate, Milan e Inter continuano il loro testa a testa in vetta alla classifica spettatori: i rossoneri registrano una media di 72.844 tifosi, appena 21 in più dei nerazzurri, che hanno già superato il milione di presenze stagionali per la sesta volta consecutiva (esclusi gli anni del Covid). La Roma resta stabilmente al terzo posto con oltre 62mila spettatori, mentre Napoli e Juventus superano quota 40mila. La media generale del campionato è di 30.220 spettatori, leggermente in calo (-1,3%) rispetto allo stesso punto della scorsa stagione, complice anche la protesta dei tifosi di Lazio e Torino contro le rispettive proprietà.

Il tasso di riempimento, influenzato dalla capienza degli impianti, vede otto club oltre il 90%, con la Juventus ancora una volta in testa sopra il 98%, seguita da Cagliari, Milan, Inter e Atalanta. All’estremo opposto si trovano Lazio e Torino, penalizzati dalle contestazioni che hanno svuotato gli spalti: i biancocelesti sono addirittura vicini al 50%. Nel complesso, il riempimento medio della Serie A è dell’84,77%, in calo di poco più di due punti rispetto alla stagione precedente.