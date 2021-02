Spezia, ansia infortunati: due a rischio contro la Juventus

Juventus Spezia, Italiano col fiato sospeso: in due a rischio per il match dello Stadium, in programma martedì e valido per la 25ª giornata

Attraverso il proprio sito ufficiale, lo Spezia ha reso noti i dettagli relativi all’allenamento odierno. Dopo il 2-2 di ieri contro il Parma, le Aquile sono tornate subito a lavoro a Follo in vista del match di martedì in casa della Juventus. Squadra divisa in due gruppi, scarico per chi ha giocato ieri e lavoro in campo per il resto della squadra, tra sviluppi offensivi, tattica e partitella a campo ridotto.

Krapikas è di nuovo in gruppo, out invece Saponara, per lui trauma distorsivo-contusivo al piede sinistro. Lavoro a parte per Pobega a causa di un trauma da impatto alla coscia destra, rimediato nelle ultime sedute della scorsa settimana. Differenziato per Rafael e lavoro atletico per Mattiello. Domani mattina la rifinitura a Follo, a seguire la partenza per Torino.