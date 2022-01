ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Spezia, Bastoni: «Col Genoa si prepara da sola, vogliamo vincere il derby». Le dichiarazioni a pochi minuti dal match

Simone Bastoni ha parlato a DAZN prima di Genoa-Spezia.

Le sue dichiarazioni: «È una partita che si prepara da sola, il mister ha cercato di metterci tutti insieme per dare il massimo e fare punti. Dall’anno scorso sto cercando di migliorare, io così come i miei compagni. Dobbiamo continuare così per provare a raggiungere il nostro obiettivo. Noi proviamo a dare il massimo in ogni partita, oggi avremo ulteriori stimoli perché vogliamo vincere il derby col Genoa».