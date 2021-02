Spezia, Bastoni: «Il gol al Milan è un sogno. Abbiamo fatto un’impresa»

Simone Bastoni, intervistato ai microfoni di DAZN, ha commentato la vittoria ottenuta dallo Spezia contro il Milan. Ecco le sue parole

«L’abbiamo preparata così in settimana cercando di restare alti ed aggressivi cercando di non farli giocare perché altrimenti sarebbe stata dura. Abbiamo fatto un’impresa. Il gol? Neanche nei mei sogni me lo sarei immaginato così, poi contro il Milan».