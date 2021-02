Spezia, closing rimandato: il motivo della mancata firma

Lo Spezia passerà al fondo MSD di Platek nella giornata di giovedì: attesi rappresentanti del gruppo americano per la gara contro il Milan

Lo Spezia passerà nelle mani del fondo americano MSD dell’imprenditore Platek. Probabilmente nella giornata di giovedì, quando verranno limati gli ultimi dettagli dell’accordo con il patron Volpi.

La cessione era stata annunciata per oggi, salvo poi essere rimandata per alcuni cavilli burocratici. Nel frattempo, Platek potrebbe inviare alcuni rappresentanti allo stadio Picco in occasione del match contro il Milan.