Spezia, Erlic esulta per il gol e la vittoria: «Soddisfazione indimenticabile»

Martin Erlic ha parlato dopo Sassuolo-Spezia

Martin Erlic, difensore dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Sassuolo impreziosita dal suo primo gol in bianconero.

SODDISFAZIONE – «Soddisfazione indimenticabile, soprattutto perché abbiamo portato la vittoria a casa su un campo difficile. Abbiamo avuto un ottimo approccio alla gara e conquistato tre punti importanti. In Serie A non è facile vincere contro nessuno. Ogni volta dobbiamo giocare come fosse la finale di Champions League. Per noi sono tre punti importantissimi per muovere la classifica e magari tirarsi fuori dalle zona basse».