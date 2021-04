Spezia, Erlic: «Salvezza? Mancano otto giornate, dobbiamo stare sul pezzo»

Martin Erlic ha parlato ai canali ufficiali dello Spezia dopo l’importantissima vittoria contro il Crotone: le parole del bianconero

GOL – «Non faccio tanti gol ma una rete così è bella. E’ un gol vittoria, al 93′, ancora più bello. Il Crotone ha fatto una gran partita, ci hanno messo in difficoltà ma anche capitan Terzi mi ha detto che potevamo e dovevamo stare in partita fino al 95′. E’ una vittoria bellissima, vorrei dedicarla a tutti i nostri tifosi e alla città intera: sono venuti davanti all’hotel e se lo meritano».

SALVEZZA – «E’ importante: non è facile vincere in Serie A, ci dà la forza per continuare a lavorare ancora di più. Non è finita, mancano otto giornate e dobbiamo stare sl pezzo».