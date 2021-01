Lo Spezia ha definito l’acquisto di Riccardo Saponara dalla Fiorentina: il centrocampista si trasferisce in prestito con diritto di riscatto

Lo Spezia ha definito l’acquisto di Riccardo Saponara dalla Fiorentina. Il centrocampista domani sarà in città per iniziare la terza esperienza in terra ligure dopo Sampdoria e Genoa.

Come riportato da Sky Sport, Saponara si trasferirà in prestito con diritto di riscatto fissato a 2 milioni.