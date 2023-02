Spezia, Gotti verso l’esonero: il possibile sostituto

Lo Spezia potrebbe esonerare nelle prossime ore Luca Gotti dal ruolo di allenatore dopo i risultati deludenti

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà di Sportitalia, lo Spezia ha ormai deciso di esonerare Luca Gotti dal ruolo di allenatore dopo il pareggio per 2-2 contro l’Empoli.

Per la prossima sfida di campionato contro la Juventus si dovrebbe optare per una soluzione interna in attesa di trovare l’accordo definitivo con l’ex Spal Semplici, che chiede un anno e mezzo di contratto. Nessun contatto con D’Aversa e Pirlo.