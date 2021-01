Spezia, Gyasi: «Nessuna rivincita col Torino, gli sono grato»

Emmanuel Gyasi ha parlato della partita di sabato contro il Torino

Emmanuel Gyasi, attaccate dello Spezia, in una intervista al Corriere di Torino ha parlato della partita di sabato prossimo contro il Torino; squadra in cui è cresciuto da giovane.

«Sono grato al Torino, nessuna rivincita. Ciò che mi hanno trasmesso è stato fondamentale. Vedere i granata così in difficoltà è una spiacevole sorpresa. Loro sono una squadra forte e vorranno vincere a tutti i costi. Sarà una finale per noi e per loro, i tre punti varranno doppio. Esultanza? Esultare è un gesto naturale e non una mancanza di rispetto. Quindi sì, festeggerei senza esagerare. Il Toro è pur sempre il Toro