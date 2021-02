Spezia, Gyasi: «Sputiamo sangue per un nuovo miracolo»

L’attaccante dello Spezia Emmanuel Gyasi ha parlato della lotta salvezza

Emmanuel Gyasi, attaccante dello Spezia, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della lotta salvezza e dei suoi sogni futuri.

SALVEZZA – «Italiano è stato fondamentale per me. Ti insegna, ti aiuta ed è pure simpatico. Lavoriamo per il secondo miracolo dopo quello dello scorso anno con la promozione. Sputiamo sangue, come diceva Dan Peterson».

NAZIONALE – «Ho scelto quella ghanese, lo devo ai miei genitori. Spero che arrivi il momento della convocazione e vorrei festeggiarlo con loro come i 50 anni di mio padre l’anno scorso».