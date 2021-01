Spezia, incontro con Papa Francesco: «Complimenti, siete stati bravi»

Questa mattina lo Spezia ha fatto visita in Vaticano a Papa Francesco

Dopo l’impresa in Coppa Italia con l’eliminazione della Roma all’Olimpico, lo Spezia questa mattina ha anche incontrato in Vaticano Papa Francesco. Come riportato da Vaticano News, il Pontefice ha fatto i complimenti alla squadra di Vincenzo Italiano.

«Prima di tutto, complimenti, perché ieri siete stati bravi. In Argentina si balla il tango, che è una musica il cui ritmo si basa sul tempo dei due quarti. E voi oggi siete 4-2. Mi piace vedere lo sforzo dei giovani nello sport. Lo sport è una meraviglia, porta su tutto il meglio che noi abbiamo dentro».