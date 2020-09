Nel secondo tempo di Udinese-Spezia, Zoet è stato vittima di un infortunio muscolare

Brutte notizie per lo Spezia che, nel corso del secondo tempo della partita contro l’Udinese, ha dovuto fare a meno del portiere Jeroen Zoet. Al 64′, l’olandese è stato costretto a lasciare il campo in barella a causa di un infortunio muscolare.

Dopo un tentativo di lancio in profondità, Zoet è rimasto e ha chiamato la sostituzione. Problema all’adduttore per l’estremo difensore ex PSV.