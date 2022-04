Spezia Inter, attenzione alla trappola: Thiago Motta ha già fermato Napoli e Milan

Spezia Inter, potrebbe sembrare una partita scontata a favore dei nerazzurri ma attenzione alla trappola Picco

Stasera Spezia Inter aprirà il weekend di Serie A della settimana di Pasqua. Una giornata importante visto che poi alle 21 ci sarà anche il Milan in campo. Al Picco la squadra di Inzaghi deve continuare a vincere, ma attenzione alla trappola Thiago Motta.

Lo Spezia ha già fermato Milan e Napoli, vorrebbe replicare facendo una sgambetto alla sua ex squadra. Un risultato che assumerebbe un prestigio importante e che garantirebbe una salvezza quasi certa. Gli aquilotti stanno preparando la gara per cercare di fermare le armi dell’Inter. Inzaghi dovrà fare attenzione per non commettere errori e scivoloni che in questo momento della stagione potrebbero costare caro.