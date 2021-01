Serie A ultime dai campi LIVE: Ansaldi in rampa di lancio

Serie A ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati

Gli aggiornamenti dalla Serie A ultime dai campi: notizie, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata di campionato.

ATALANTA – La Giornata: Dopo la passeggiata con il Sassuolo è lunedì di presentazione per il nuovo arrivato Maehle, già a disposizione per mercoledì. Gasperini valuta anche l’immediato inserimento del danese: se Toloi non dovesse recuperare, Hateboer potrebbe infatti scalare tra i difensori.

Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Sutalo, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; Zapata.

Squalificati: Romero.

Infortunati: Pasalic, Toloi.

BENEVENTO – La Giornata: Potrebbero rientrare tra i convocati Maggio e Iago Falque, mentre mancherà sicuramente Letizia dopo il problema muscolare patito contro il Milan. Al suo posto Inzaghi sceglierà tra Improta e Foulon.

Probabile formazione (4-3-2-1): Montipò; Improta, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Insigne, Caprari, Lapadula.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Caldirola, Letizia.

BOLOGNA – La Giornata: Solito menù post gara con gruppo diviso in due blocchi. Da valutare le condizioni di De Silvestri, uscito malconcio da Firenze.

Probabile formazione (4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu, Danilo, Paz, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Squalificati: Dominguez.

Infortunati: Santander, Skorupski, Mbaye, Sansone, Medel, De Silvestri.

CAGLIARI – La Giornata: Di Francesco non avrà lo squalificato Lykogiannis, con Tripaldelli prima alternativa. A disposizione Nainggolan, possibile il suo impiego dal primo minuto.

Probabile formazione (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Walukiewicz, Tripaldelli; Marin, Nainggolan; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone.

Squalificati: Lykogiannis.

Infortunati: Luvumbo, Faragò, Klavan, Rog, Godin, Ounas, Carboni.

CROTONE – La Giornata: Calabresi subito in campo per preparare la sfida con la Roma: solito testa a testa Riviere–Simy per affiancare Messias.

Probabile formazione (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Zanellato, Henrique, Reca; Simy, Messias.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Benali, Cigarini.

FIORENTINA – La Giornata: Torna Biraghi a coprire la fascia sinistra, Bonaventura e Pulgar spingono per una casacca da titolare.

Probabile formazione (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Borja Valero, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Cutrone.

GENOA – La Giornata: Da valutare in particolare Zapata, di nuovo appiedato da fastidi muscolari. Il Radovanovic di queste settimane sembra però dare ampie garanzie a Ballardini.

Probabile formazione (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Lerager, Badelj, Behrami, Czyborra; Destro, Pjaca.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Biraschi, Cassata, Marchetti, Pellegrini, Sturaro, Pandev, Zapata.

INTER – La Giornata: Da monitorare il problema muscolare di Lukaku, contro la Samp è ballottaggio aperto tra Perisic e Sanchez.

Probabile formazione (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Young; Perisic, Lautaro.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Vecino, Pinamonti, Lukaku.

JUVENTUS – La Giornata: Gli unici dubbi per Pirlo ruotano attorno alle condizioni di Morata, unico acciaccato del gruppo. Tornerà finalmente Rabiot dopo il caos legato alla sua squalifica.

Probabile formazione (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Dybala, Ronaldo.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Morata.

LAZIO – La Giornata: A Formello si è rivisto Parolo, ormai pienamente ristabilito e dunque candidato a rientrare contro la Fiorentina.

Probabile formazione (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Caicedo.

Squalificati: Leiva.

Infortunati: Proto, Lulic, Fares, Correa.

MILAN – La Giornata: Impossibile il recupero dei quattro infortunati, con la Juve mancherà anche lo squalificato Tonali. L’unica incertezza sulla formazione sembra essere legata al dualismo Castillejo-Diaz.

Probabile formazione (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessiè, Krunic; Brahim Diaz, Calhanoglu, Leao; Rebic.

Squalificati: Tonali.

Infortunati: Bennacer, Gabbia, Ibrahimovic, Saelemaekers.

NAPOLI – La Giornata: Come di consueto gruppo diviso in due tronconi nel day-after. Terapie e palestra per Malcuit e Koulibaly.

Probabile formazione (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Petagna, Insigne.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Osimhen, Mertens, Koulibaly, Malcuit.

PARMA – La Giornata: Aria pesantissima e contestazione a Collecchio con la panchina di Liverani appesa a un filo. E all’orizzonte ecco l’Atalanta…

Probabile formazione (4-3-2-1): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Karamoh, Brunetta; Cornelius.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Grassi, Nicolussi Caviglia, Pezzella, Gervinho.

ROMA – La Giornata: Ancora allenamento differenziato per i molti infortunati: la buona notizia arriva da Santon, per il quale gli esami hanno escluso lesioni muscolari.

Probabile formazione (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Mancini; Karsdorp, Veretout, Villar, Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Zaniolo, Mirante, Santon, Spinazzola, Pedro, Calafiori, Fazio.

SAMPDORIA – La Giornata: Ritrovo mattutino per i blucerchiati: sempre lavoro a parte per gli infortunati, in primis Ferrari.

Probabile formazione (4-4-1-1): Audero; Yoshida, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Jankto; Verre; Quagliarella.

Squalificati: Ekdal.

Infortunati: Prelec, Gabbiadini, Ferrari.

SASSUOLO – La Giornata: De Zerbi ama parecchio le rotazioni, dunque è presumibile turnover ampio contro il Genoa. Scalpita anche Djuricic dopo la recente “punizione”.

Probabile formazione (4-2-3-1): Consigli; Toljan; Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Traore, Boga; Caputo.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Romagna, Ricci.

SPEZIA – La Giornata: Tra squalificati, infortunati covid e mercato, non è un inizio anno semplice per Italiano, atteso ora dall’impossibile match di Napoli.

Probabile formazione (4-3-3): Provedel; Sala, Terzi, Erlic, Marchizza; Pobega, Bartolomei, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias.

Squalificati: Chabot, Estevez.

Infortunati: Capradossi, Galabinov, Zoet, Dell’Orco, Mattiello, Sena, Verde, Ferrer, Acampora, Ricci, Bastoni.

TORINO – La Giornata: Dopo il trionfo di Parma si respira aria più serena al Filadelfia. Contro il Verona tornerà anche a disposizione Ansaldi, mentre il giovane Buongiorno è alle prese con un affaticamento al polpaccio.

Probabile formazione (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Rodriguez; Verdi; Belotti.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Buongiorno.

UDINESE – La Giornata: Ansia in casa bianconera per il ginocchio di Pussetto, atteso domani da un consulto a Villa Stuart. Sicuro, però, l’interessamento del crociato anteriore.

Probabile formazione (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Lasagna, Forestieri.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Prodl, Jajalo, Okaka, Nuytinck, Deulofeu, Pussetto.

VERONA – La Giornata: Scaligeri subito in campo allo Sporting Center Paradiso, l’uomo copertina è sempre Zaccagni sul quale c’è mezza Serie A in chiave mercato.

Probabile formazione (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni, Kalinic.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Benassi, Vieira, Favilli, Di Carmine.