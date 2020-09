Spezia, Italiano: «In ritardo sul mercato. Le cose si fanno serie»

Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fare il punto in casa bianconera: le parole del tecnico dello Spezia

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fare il punto in casa bianconera.

OBIETTIVI – «Erano anni che cercava di approdare in Serie A. Forse nell’anno in cui c’è stato un po’ di ridimensionamento si è riusciti a ottenere questo salto. A inizio anno sembrava impensabile visto l’inizio difficile. Da gennaio la squadra è sbocciata e siamo riusciti a ottenere tanti risultati positivi. Il lockdown ci ha un po’ frenato ma poi ce l’abbiamo fatta con i playoff».

MERCATO – «Scuffet è tornato all’Udinese. Col nuovo direttore dobbiamo iniziare a programmare perché siamo in ritardo visto che tra 18 giorni inizia il campionato. Abbiamo iniziato ieri e oggi a programmare perché dobbiamo andare in fretta. Le cose si fanno serie e dobbiamo affrontare il campionato in modo serio, pronti a tutto».