Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sportitalia. Le sue dichiarazioni sulla prima stagione in Serie A.

SALVEZZA – «Mi auguro che la soglia sia bassa, così non devo fare moltissimi punti. Trenta punti sono tanti, il Parma continua a mostrare grande crescita, il Cagliari è fortissimo, il Torino… Tutti faranno la corsa su quelli davanti, ci siamo anche noi. Da qualche parte lo Spezia dovrà cercare di andarli a prendere, non so però se sono otto, nove o cinque».

FILOSOFIA – «La mia è un’idea che parte da calciatore, avevo allenatori e maestri bravi. Quando lo diventi cerchi di attingere da quello che hai imparato, nelle varie categorie fai tanti errori dove riesci a perfezionare tante cose. Delle soddisfazioni che arrivano in questo momento, soprattutto del percorso fatto negli ultimi due anni, ma tra l’anno scorso e quest’anno è una esperienza fantastica. Speriamo di terminare questa stagione con il sogno di esaudire il desiderio dei tifosi».

EREDI DI ITALIANO – «Dionisi è bravo, lo sta dimostrando. Nell’anno di Trapani mi fece una bella impressione Modesto. Ma ce ne sono altri».

FUTURO – «È un mini record rimanere due anni consecutivi. Devo ammettere che a Spezia si sta bene, la città è bella, la gente ha una passione smisurata per la propria squadra. La festa promozione mi è rimasta nel cuore, sono rimasto impressionato da tutta la città per le strade. Anche quello mi ha fatto scegliere di continuare a lavorare con questo gruppo».