Spezia, Italiano: «Meglio oggi che in Coppa Italia, perdere fa malissimo»

Vincenzo Italiano è dispiaciuto per aver perso contro la Roma prendendo gol nei minuti di recupero. Le parole del tecnico dello Spezia

Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 4-3 contro la Roma. Queste le sue parole raccolte da Tuttomercatoweb.

ANALISI – «Sicuramente non aver portato via il punto che penso meritavamo. Sul 3-1 potevamo mollare, ma siamo rimasti in partita. A 30 secondi dalla fine non si può subire questo gol. Nelle due partite con la Roma abbiamo messo in difficoltà una corazzata. Penso che gli aspetti positivi ci sono comunque e devono darci la forza per il girone di ritorno».

COPPA ITALIA – «Penso che oggi abbiamo fatto meglio rispetto alla gara di Coppa, ma il calcio è strano. Se c’è qualcosa che mi fa arrabbiare è andare sotto 3-1 correndo pochi pericoli. Siamo felici per quello che stiamo dimostrando in campionato con tanti giovani. La stagione è ancora lunga».

BRUCIA – «Oggi avrei preferito vincere. Fa malissimo subire gol a 30 secondi dalla fine. La partita di coppa l’avevo archiviata, ci prendiamo la qualificazione, ma fa male perdere così».