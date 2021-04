Spezia, Italiano: «Meritavamo il pareggio. Rigore per la Lazio? No comment»

Vincenzo Italiano ha parlato al termine di Lazio-Spezia

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita persa 2-1 in casa della Lazio.

RABBIA – «Un pareggio sarebbe stato oro colato, oltre che meritatissimo. Siamo stato penalizzati da un episodio. Abbiamo fatto la nostra partita e quello che dovevamo fare. Ripeto, avremmo meritato il punto».

EPISODI – «Su Acerbi ho sentito dire mano, ma non lo so. Sul rigore dato alla Lazio non voglio giudicare. Però voglio dire che è responsabilità nostra, perché potevamo fare meglio nell’azione precedente. Non cerchiamo alibi».