Spezia, Maggiore: «Gol inutile per il risultato, ma andiamo a casa con fiducia»

Giulio Maggiore, centrocampista dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Spezia Inter. Le sue parole:

GOL – «Il gol ci ha dato un po’ di speranza, purtroppo però non è servito. Per quanto mi riguarda so che posso fare più gol in campionato e devo migliorare in questo, ma come ha detto il mister l’obiettivo principale è aiutare la squadra».

SOFFERENZA – «Loro sono una squadra fortissima che deve vincere il campionato e abbiamo sofferto la loro intensità. Potevamo giocare meglio tecnicamente però andiamo a casa fiduciosi e ora ripartiamo».

