Spezia: Marchizza negativizzato dal Covid, si ferma Sala

Ecco le ultime fronte Spezia: Riccardo Marchizza è ritornato in gruppo, negativizzato dal Covid. Si ferma Sala

«Sul fronte infortunati, proseguono nelle tabelle personalizzate Mattiello, Ramos, Galabinov, Zoet, Mastinu e Capradossi, ai quale si è aggiunto Sala, alle prese con un problema all’adduttore della gamba sinistra; lavoro differenziato anche per Acampora. Rientro in gruppo invece per Riccardo Marchizza, che dopo essersi lasciato alle spalle il Covid-19, è ora pronto a tornare in campo».