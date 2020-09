Mauro Meluso ha parlato prima della partita Udinese-Spezia

Mauro Meluso, direttore dell’area tecnica dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita in casa dell’Udinese.

«Sono arrivato il primo di settembre e in pochissimo tempo abbiamo dovuto migliorare la squadra. Abbiamo fatto 16 acquisti, il 17esimo è Sema che è in viaggio per raggiungerci. Tutto quello che arriverà da qui alla sosta sarà oro. Poi durante la pausa l’allenatore avrà tempo di lavorare».