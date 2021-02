Spezia, Meluso sul futuro di Italiano: «Nel suo contratto c’è una clausola»

Mauro Meluso ha parlato del futuro dell’allenatore Vincenzo Italiano

Mauro Meluso, direttore sportivo dello Spezia, ai microfoni di Lady Radio ha parlato del futuro di Vincenzo Italiano che con le sue qualità è finito nel mirino delle big del nostro campionato; su tutte il Napoli.

«Il contratto di Italiano è stato stipulato prima del mio arrivo. C’è questa clausola, chiamiamola rescissoria impropriamente: con un equo indennizzo l’allenatore si può liberare. Scommettere un euro sulla sua permanenza a fine stagione? Io non scommetto mai! Io penso solo ai prossimi due-tre mesi, non vado oltre. Penso solo alla salvezza dello Spezia, per noi sarebbe un grandissimo risultato».